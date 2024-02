PSG, OM, OL... Quelle la meilleure recrue de l'hiver en L1 ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le mercato d'hiver aura été particulièrement agité en Ligue 1, le championnat le plus animé durant le mois de janvier. Plusieurs clubs français ont dynamité le marché à l'image de l'OM et de l'OL, particulièrement actifs pour se renforcer. Mais quelle est la meilleure recrue de l'hiver en L1 ?

Une fois n'est pas coutume, la Ligue 1 a dynamité le mercato d'hiver. Le championnat de France a été le plus dépensier en Europe et d'assez loin. Tous les clubs en ont profité pour se renforcer en vue de cette seconde partie de saison, mais quelle est le plus joli coup de l'hiver en L1 ?

L'OM accélère et boucle un transfert prévu cet été https://t.co/P7z6Y16ayI pic.twitter.com/MDjYhwM4so — le10sport (@le10sport) February 7, 2024

L'OM et l'OL mettent le feu au mercato

Deux clubs sont particulièrement distingués à savoir l'OM et surtout l'OL. Le club phocéen a pris l'habitude de bouleverser son effectif lors de chaque mercato a ainsi recruté quatre joueurs à savoir Jean Onana, Ulisses Garcia, Faris Moumbagna et Quentin Merlin. Reste désormais à savoir si l'un d'entre eux parviendra à se mettre en valeur, les deux derniers cités seront particulièrement attendus. Et que dire des Lyonnais ! Après une première partie de saison plus que compliquée, l'OL a effectivement recruté sept nouveaux joueurs, déboursant au total près de 60M€. Parmi les recrues des Gones, Gift Orban, Nemanja Matic, Orel Mangala et Saïd Benrahma seront les plus attendus.

D'autres jolis coups en L1

Mais d'autres coups sont à souligner en Ligue 1. En effet, le PSG a notamment recruté le jeune défenseur brésilien Lucas Beraldo tandis que le Stade Rennais a compensé le départ de Matic par le transfert de Azor Matusiwa qui évoluait à Reims. L'OGC Nice a fait revenir en Ligue 1 l'ancien Angevin Mohamed-Ali Cho alors que Montpellier a rapatrié un autre ancien de L1 à savoir Yann Karamoh. Enfin, on peut également noter le grand retour de Georges Mikautadze au FC Metz seulement six mois après son départ.



Selon vous, quelle est la meilleure recrue de l'hiver en Ligue 1 ?