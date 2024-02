Mbappé : L'erreur à ne pas commettre avec deux stars

Thibault Morlain

Que ce soit au PSG ou au Real Madrid, il faudra faire une folie pour faire signer Kylian Mbappé dans les semaines à venir. Toutefois, tout le monde n'est pas prêt à réaliser cet effort. C'est notamment le cas du FC Barcelone. Directeur sportif du club catalan, Deco a fait une grande annonce à propos de Mbappé, dévoilant l'erreur à ne pas commettre.

En fin de contrat au PSG, Kylian Mbappé semble se diriger tout droit vers un départ libre à l'issue de la saison. Mais pour aller où ? Alors que tous les regards se tournent vers le Real Madrid, il ne faudrait pas exclure une surprise. Ainsi, Mbappé est notamment évoqué du côté de l'Angleterre et la Premier League. Une chose est sûre : le FC Barcelone ne compte pas faire de folies pour recruter Kylian Mbappé.



« Cela serait une erreur... »

Interrogé par Esport3 , Deco a fait une annonce tonitruante concernant une possible arrivée de Kylian Mbappé au FC Barcelone. Le directeur sportif des Blaugrana a alors assuré : « Cela serait une erreur de vendre Frenkie De Jong et Ronald Araujo pour avoir Kylian Mbappé. Ça va empirer l'équipe ». Pas question donc de commettre cette erreur au Barça pour la star du PSG...

