«C’est une honte», il explose après ce transfert à 115M€ de Zidane

Retraité des terrains depuis quelques mois, Eden Hazard est sorti de sa réserve et évoqué plusieurs sujets tabous comme ses écarts alimentaires. Un long entretien qui a provoqué la colère de Christophe Dugarry. En tenant de tels propos, le joueur belge n'a pas respecté les dirigeants et les supporters du Real Madrid selon le champion du monde 1998.

Lors d'un long entretien à France Football , Eden Hazard s'est livré à cœur ouvert sur sa carrière. N'écartant aucun sujet, l'international belge s'est notamment lâché sur son hygiène de vie. « Je ne vais pas dire que j’abusais. Je ne faisais pas attention. Mais je n’allais pas au McDo tous les jours » a-t-il confié, avant de revenir longuement sur son passage au Real Madrid.

Hazard se lâche sur son passage au Real Madrid

« Est-ce que le Real me correspondait ? C'est facile à dire maintenant. Depuis tout petit, j'étais fan de Zidane. Il y avait Zidane, donc j'ai aimé le Real. Le Bernabeu, maillot blanc, il y a un charme que les autres n'ont pas. Le Real, c'est spécial. Après, me correspondre, je ne pense pas. Ce n'est pas moi. C'est le club un peu m'as-tu-vu, et je ne suis pas trop comme ça. Même la manière de jeu ne me correspondait pas, si tu compares avec d'autres clubs. Mais c'était mon rêve. Je ne pouvais pas arrêter ma carrière sans y venir » avait confié Hazard. Pour Christophe Dugarry, par ailleurs proche de Zinédine Zidane, sa sortie est inexcusable.

Dugarry s'en prend au Belge