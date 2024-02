Hazard lâche une punchline sur Cristiano Ronaldo

Hugo Chirossel

Si les dernières années de sa carrière au Real Madrid ont été marquées par de multiples blessures, Eden Hazard n’a aucun regret. Celui qui a annoncé raccrocher les crampons en octobre dernier ne voulait pas avoir la même hygiène de vie qu'un Cristiano Ronaldo et estime d'ailleurs qu’en termes de football pur, il était meilleur que lui.

Désormais officiellement retraité depuis le mois d’octobre, Eden Hazard a pris le temps de revenir sur sa carrière dans un entretien accordé à L'Équipe . Il y revient sur ses hauts, avec le LOSC et Chelsea, mais également ses bas, sous les couleurs du Real Madrid. Une expérience madrilène marquée par des blessures à répétition, que l’ancien international belge ne met pas sur le dos de son hygiène de vie.

«Si j'avais été comme Cristiano j'aurais fait un burn-out»

Eden Hazard n’a pas de regret et ne se voyait pas avoir la même éthique de travail qu’un Cristiano Ronaldo. « Non. Ça n'aurait pas été moi. Après une rencontre, aller une heure dans le bain froid, non. Laissez-moi tranquille, avec mes potes, on rentre chez moi, on joue aux cartes, on boit une bière. Je joue deux heures avec mes fils dans le jardin. C'était ma récup. Si j'avais été comme Cristiano, c'est l'exemple, il y en a d'autres, j'aurais fait un burn-out », a-t-il déclaré.

«Cristiano est un plus grand joueur que moi mais, en termes de football pur, honnêtement, je ne pense pas»