Un scandale éclate, Messi peut compter sur un gros soutien

Grand artisan du titre de l'Argentine au Mondial, Lionel Messi a reçu son huitième Ballon d'or l'année dernière. Pour un bon nombre d'observateurs, l'Argentin ne le méritait pas au regard de sa saison écoulée avec le PSG. Il y a deux semaines, l'ancien Barcelonais a remporté une nouvelle distinction : le trophée The Best, ce qui a provoqué de nombreuses critiques à l'égard de Messi. Mais Lionel Scaloni a volé à son secours.

Du haut de ses 36 ans, Lionel Messi continue de tout gagner. Acteur principal du sacre argentin au dernier Mondial, La Pulga a raflé son huitième Ballon d'or au mois d'octobre. Plus récemment, l'attaquant de l'Inter Miami a remporté une autre distinction : le trophée The Best, récompensant le meilleur joueur FIFA de l'année 2023.

Messi crée la discorde

Pour beaucoup, Lionel Messi ne méritait pas de recevoir ces deux distinctions. Malgré une saison correcte sur le plan individuel, l'Argentin, outre la Ligue 1, n'a remporté aucun titre majeur avec le PSG. Et encore moins depuis son transfert à l'Inter Miami l'été dernier. Ainsi, de nombreuses critiques ont fusé envers Messi, considérant qu'il est l'un des joueurs les plus protégés par les hautes instances du football.

«Il est étrange de débattre des raisons pour lesquelles Messi a gagné»