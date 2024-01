EXCLU : José Mourinho bientôt de retour en Premier League ?

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Démis de ses fonctions par l’AS Roma, José Mourinho pourrait ne pas rester sans poste très longtemps. Courtisé par l’Arabie Saoudite, qui tente de le convaincre, le Portugais est également sur les tablettes d’un club anglais ambitieux. Voici nos révélations.

A la surprise générale, José Mourinho a été viré par les dirigeants de l’AS Roma. La défaite contre le Milan AC (3-1) a eu raison de son aventure romaine démarrée en juillet 2021. Distancé dans la course à la Ligue des Champions, le Portugais a aussi payé ses relations de plus en plus houleuses avec les décideurs italiens. Libre de tout contrat en plein mercato d’hiver, José Mourinho intéresse nécessairement le marché.

L’Arabie Saoudite fait le forcing

Après avoir tout gagné en Europe, José Mourinho fait saliver le Moyen Orient et particulièrement l’Arabie Saoudite. Le club d’Al-Shabab aurait déjà dégainé une offre pharaonique pour le Special One. Mais visiblement, l’Arabie Saoudite ne semble pas tenter José Mourinho qui attendrait d’autres opportunités. Notamment en Europe.

Mercato - OM : Le départ de Longoria déjà programmé ? https://t.co/IqLOgz62Qg pic.twitter.com/Z4myhYNBvG — le10sport (@le10sport) January 22, 2024

Newcastle avance ses pions