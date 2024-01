CAN 2024 : Il déclare «la guerre» à des joueurs de l’OM !

Thomas Bourseau

Dimanche, le Maroc pourrait sérieusement compromettre les chances de survie de la République démocratique du Congo dans cette Coupe d’Afrique des nations de 2024. Chancel Mbemba le sait pertinemment. C’est pourquoi le défenseur de l’OM a prévenu ses coéquipiers en club Azzedine Ounahi et Amine Harit et adversaires d’un jour…

Dimanche après-midi, la République démocratique du Congo jouera « une finale » selon les propos de Chancel Mbemba. Le défenseur de l’OM a pris part au match nul concédé par les siens face à la Zambie pour l’entrée en lice des Congolais (1-1). De quoi les obliger à aller chercher un résultat pour se donner des chances de survie dans cette Coupe d’Afrique des nations.

Mbemba «content» de jouer Ounahi et Harit, mais…

Dimanche, la RDC se mesurera à l’ogre marocain, demi-finaliste de la dernière Coupe du monde et large vainqueur de la Tanzanie pour sa première de la CAN (3-0). Certes, ils sont amis et coéquipiers en club à l’OM, mais Chancel Mbemba ne compte pas faire de cadeau à Azzedine Ounahi et à Amine Harit pour ce match couperet.

«On parlera sur le terrain, je ne vis pas dans le passé»