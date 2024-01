Mercato - PSG : Retour de flamme pour Mourinho ? La réponse tombe

Axel Cornic

Adulé par les supporters, José Mourinho a été écarté par les dirigeants de l’AS Roma, notamment à cause de plusieurs résultats négatifs ces dernières semaines. Désormais libre, le Portugais pourrait devenir l’objet de nombreuses convoitises et comme souvent par le passé, une possible arrivée au Paris Saint-Germain devrait être évoquée.

Depuis le début du projet QSI, de nombreux noms ont été lié au PSG et c’est le cas avec José Mourinho. Coach à la réputation mondiale, le Special One a souvent été une hypothèse pour le banc parisien et l’arrivée au club de Luis Campos, de qui il est très proche, n’a fait qu’alimenter les spéculations.

José Mourinho est à nouveau sur le marché

Ce serpent de mer pourrait revenir au premier plan, puisque depuis ce 16 janvier 2024 Mourinho n’a plus de club ! L’AS Roma a en effet annoncé via un communiqué le départ immédiat de l’entraineur de 60 ans, dont le contrat courait jusqu’en juin prochain. Il a été remplacé au pied levé par Daniele De Rossi, légende romaine qui va connaitre son premier gros défi, après un passage dans le staff de Roberto Mancini à la tête de la Squadra Azzurra.

Le retour de la piste PSG ?