Mercato - PSG : Coup de théâtre, un transfert à 115M€ se dessine

Le PSG n'avait pas prévu de faire de folie cet hiver. Mais le club parisien pourrait sauter sur l'opportunité et mettre la main sur Bruno Guimaraes. Le joueur brésilien, qui dispose d'une clause libératoire de 115M€, pourrait être sacrifié par Newcastle, à la recherche de liquidité. Dans ce dossier, le PSG serait en pole position, loin devant le FC Barcelone.

Et si c'était lui la surprise de ce mercato hivernal ? Ancien de l'OL et aujourd'hui à Newcastle, Bruno Guimaraes pourrait quitter la Premier League cet hiver. Et à en croire les informations de Sport , le PSG serait idéalement placé pour attirer le milieu de terrain brésilien cet hiver ou au plus tard cet été. Deux raisons sont évoquées par le média espagnol.

Newcastle veut le vendre

Tout d'abord, Newcastle a besoin de liquidité et la vente de Bruno Guimaraes pourrait lui permettre de renflouer ses caisses, la clause libératoire du joueur étant fixé à 115M€. Les Magpies ne s'opposeront pas au départ du Brésilien, également courtisé par le FC Barcelone.

Le Barça est trop limité

Mais là-aussi, la situation est favorable au PSG. Limité sur le plan financier, le FC Barcelone ne devrait pas se mêler à lutte dans ce dossier. La voie est libre pour le PSG, qui est maître de son destin.