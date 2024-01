Cristiano Ronaldo double Mbappé, il jubile

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A bientôt 39 ans, Cristiano Ronaldo ne cesse de repousser les limites de l'âge. Lié à Al-Nassr jusqu'en juin 2025, le buteur portugais a claqué 54 buts et a terminé meilleur buteur de l'année 2023, devant Kylian Mbappé (PSG) et Harry Kane (Bayern Munich). Pour Ronaldo, ce chiffre est aussi une manière pour lui de répondre aux critiques sur son niveau de jeu.

Certes, Cristiano Ronaldo a quitté l'Europe en janvier 2023. Mais le Portugais continue à faire parler de lui grâce à ses prestations XXL. Dans un championnat bien moins relevé que la Liga ou que la Premier League, le buteur portugais a empilé les buts sous le maillot d'Al-Nassr. Au total, Ronaldo a trouvé le chemin des filets à 54 reprises durant l'année 2023. Personne n'a fait mieux.

Ronaldo meilleur buteur de l'année 2023

Le podium est complété par Kylian Mbappé et Harry Kane (52 buts) et par Erling Haaland (50 buts). Présent à Dubaï ce vendredi, Ronaldo est revenu sur ce chiffre incroyable et en a profité pour répondre à ses détracteurs.

Ronaldo a répondu aux critiques sur le terrain