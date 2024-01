Un petit nouveau de Didier Deschamps sort le chéquier pour investir dans une start-up prometteuse…

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Portée par Coralie Gassama, ancienne flèche du 400 mètres français, la société Keyena séduit de plus en plus d’investisseurs. La première marque de sur-semelles de protection pour les chaussures vient en effet d’être rejoint par un petit nouveau de l’équipe de France de foot. Avec l’ambition d’accélérer sa croissance sur le marché international.

Au rayon des start-up françaises qui innovent dans le sport, Keyena est clairement en tête de gondole. Le « bébé » de Coralie Gassama poursuit son développement et franchit une nouvelle étape importante ces derniers jours. Après deux ans et demi de recherche et développement pour penser et concevoir des sur-semelles de protection pour les chaussures, puis deux ans de commercialisation, l’ancienne athlète accueille un nouvel actionnaire de prestige dans son giron. Si plusieurs étoiles du sport ont déjà été séduites par le projet accompagné par la Palatine Women Project, cette fois, c’est un footballeur, et non des moindres, qui monte dans le bateau Keyena.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par FloTrack (@flotrack)

Dayot Upamecano rejoint Keyena