Un fils de Zidane avec l'Algérie ? La réponse est tombée

Il y a quelques semaines, Theo Zidane, 21 ans, était convoqué pour la première fois avec l’équipe sénior du Real Madrid. Le troisième fils de la légende Zinédine Zidane a vécu cette belle expérience pour la réception de Naples, en Ligue des champions. Ainsi, on peut imaginer que d’ici quelques années, le milieu de terrain défende les couleurs de l’équipe de France. À moins qu’il ne choisisse l’Algérie…

Auteur d’une carrière exceptionnelle, d’abord en tant que joueur puis en tant qu’entraîneur du Real Madrid, Zinédine Zidane a laissé à jamais une trace de lui dans le monde du football. Aujourd’hui, c’est par l’intermédiaire de ses fils qu’il espère marquer les esprits. Parmi eux, Théo Zidane, jeune talent en devenir, a fait un choix déterminant pour son avenir international.

France ? Algérie ? Espagne ?

Le milieu de 21 ans du Real Madrid a toujours eu le choix entre l’Algérie (pays d’origine de son père), la France et l’Espagne (son pays de naissance) et a fait ses classes avec les Bleus, comme ses frères Enzo et Lucas auparavant. D’ailleurs, le cadet Elyaz (18 ans) suit le même chemin. Mais à 21 ans, il est grand temps de prendre une décision qui rythmera la suite de sa carrière.

Une suite logique