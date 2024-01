CAN 2024 : Hervé Renard très cash pour son départ

La rédaction

Après s'être qualifiée in-extremis pour les huitièmes de finale de la CAN, la Côte d'Ivoire a pris la décision de limoger son sélectionneur, Jean-Louis Gasset. Pour pallier son éviction pour la suite de la compétition, la fédération ivoirienne a tenté d'obtenir le prêt d'Hervé Renard, sélectionneur de l'équipe de France féminine, en vain. Même si Hervé Renard était emballé à l'idée d'assurer l'intérim en Côte d'Ivoire, celui-ci avait tout de même posé ses conditions.

C'était une information pour le moins surprenante. Alors que la Côte d'Ivoire a validé non sans douleur son ticket pour les huitièmes de finale de la CAN, la Fédération ivoirienne a pris la décision forte de limoger son sélectionneur, Jean-Louis Gasset, en plein milieu de la compétition. Pour pallier son licenciement, les hautes sphères de la Fédération ivoirienne ont pris des renseignements auprès de la... Fédération française pour tenter d'obtenir le prêt d'Hervé Renard, sélectionneur de l'équipe de France féminine.

CAN 2024 : Coup de poker de la Côte d’Ivoire, Hervé Renard déballe tout https://t.co/E3roNaYMMs pic.twitter.com/79Pa0QErqq — le10sport (@le10sport) January 26, 2024

La FFF refuse la demande de la fédération ivoirienne pour Renard

Mais, sans surprise, la FFF, par l'intermédiaire du président Philippe Diallo, a décliné la demande . Dans la foulée, le principal intéressé a indiqué ne pas être contre l'idée de tenter l'expérience. « Les négociations n’ont pas abouti favorablement, c’est que cela ne devait pas se réaliser. J’aurais adoré mais le destin en a choisi autrement » , a-t-il confié pou r Infosport+.

«C'était non négociable»