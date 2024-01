Cristiano Ronaldo balance, une star le rejoint !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Depuis vendredi, Cristiano Ronaldo fait parler de lui pour sa sortie sur le niveau du championnat saoudien et son tacle contre la Ligue 1. Un avis que partage Sadio Mané, heureux de pouvoir évoluer du côté d’Al-Nassr après son passage au Bayern Munich et n’affichant aucun regret après son départ d’Europe.

L’an dernier, Cristiano Ronaldo découvrait l’Arabie saoudite à la surprise générale, s’engageant en faveur d’Al-Nassr. D’autres stars ont depuis rejoint l’international portugais à l’instar de Neymar ou Karim Benzema, de quoi emballer le principal intéressé, ne regrettant pas son choix. « La Ligue saoudienne n’est pas pire que la Ligue 1 , a lâché Cristiano Ronaldo vendredi. La Saudi Pro League est plus compétitive que la Ligue 1. Je peux le dire après un an passé là-bas. Nous sommes déjà meilleurs que le championnat français maintenant. (…) Ils peuvent dire ce qu’ils veulent, je sais ce que je dis. C’est mon avis ». Et Sadio Mané semble du même avis.

« Pour vous, si vous ne jouez pas en Europe, ça n'a pas d’importance »

Actuellement en Côte d’Ivoire pour participer à la CAN avec le Sénégal, Sadio Mané a été interrogé sur le manque d’attention dont il pouvait faire l’objet après son départ vers Al-Nassr en Arabie saoudite, une question qui a particulièrement fait réagir le coéquipier de Cristiano Ronaldo. « Il s'agit de ce que vous pensez parce que je ne suis pas en Europe , a-t-il répondu, relayé par The Athletic. C’est triste pour vous. Parce que, pour vous, si vous ne jouez pas en Europe, ça n'a pas d’importance. Je ne suis pas là en tant que joueur de football. »

« Le championnat saoudien est un très bon championnat »