Messi prépare un retour XXL à Paris !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les plus grandes stars du football souhaitent participer aux Jeux Olympiques de Paris. Logiquement de nombreux internationaux français, à commencer par Kylian Mbappé, ont lancé leur candidature, mais ce n'est pas tout. En Argentine, Lionel Messi et Angel Di Maria pourraient intégrer l'équipe olympique de football. Ils pourraient être dirigés par leur ancien coéquipier Javier Mascherano.

Kylian Mbappé pourrait bien retrouver Lionel Messi à Paris. Désireux de participer aux prochains Jeux Olympiques, le joueur français pourrait faire face à son ancien coéquipier. En tout cas, la porte est ouverte pour les deux. Sélectionneur de l'équipe espoirs d'Argentine, Javier Mascherano avait donné son feu vert.

Mascherano avait ouvert la porte

« Les portes de la sélection sont ouvertes à Leo pour faire ce qu'il veut, c'est la réalité. Si nous nous qualifions et qu'il souhaite venir, il sera le bienvenu. Lui et moi avons une grande relation d'amitié et j'adorerais qu'il soit là » avait-il confié.

Messi souhaite y participer