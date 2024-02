L’OM se déchire à cause de Vitinha

Arnaud De Kanel

Il y a un peu plus d'un an, l'OM, encore et toujours à la recherche de son 'grantatakan', alignait le plus gros montant de son histoire pour recruter Vitinha. Et comme l'on pouvait s'en douter, l'attaquant portugais ne faisait pas l'unanimité au sein des hautes sphères. Pire encore, il n'aurait fait l'objet d'aucun rapport des recruteurs avant son arrivée...

Vitinha représente l'un des plus gros échecs de l'histoire de l'OM. Son transfert, le plus onéreux du club phocéen, bouclé l'hiver dernier, a tourné au fiasco et a illustré les divisions au sein de l'état major olympien. En effet, Javier Ribalta n'aurait pas convaincu les autres dirigeants au moment de soumettre la piste Vitinha.

Après Moffi, Ribalta pense à Azmoun puis Vitinha

Comme indiqué par L'Equipe ce dimanche, l'OM voulait en priorité Terem Moffi et avait même conclu d'un accord avec le président de Lorient, Loic Féry. Mais face au refus du Nigérian, le club phocéen s'était tourné vers Beto avant de rebrousser rapidement chemin une fois les demandes de l'Udinese connues. Alors, toujours selon L'Equipe , Javier Ribalta avait suggéré Sardar Azmoun, un attaquant qu'il avait côtoyé au Zénit. Mais le salaire de l'Iranien avait été jugé trop élevé. C'est donc à ce moment là que l'ancien directeur du football de l'OM s'est tourné vers Vitinha.

Vitinha, la piste qui divise l'OM