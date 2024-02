OM : La grande surprise du mercato, c’est lui !

Arnaud De Kanel

De retour de son prêt d'un an et demi à Botafogo, Luis Henrique était pressenti sur le départ au début de l'hiver. L'OM était ouvert au départ de son joueur, le Brésilien étant également favorable à un transfert définitif au Brésil. Mais contre toute-attente, il est finalement resté à Marseille.

Luis Henrique est la grande surprise du mercato hivernal de l'OM. Annoncé partant la majeure partie de l'hiver, le Brésilien a finalement été conservé par les dirigeants olympiens. Une nouvelle opportunité de briller à Marseille s'offre donc au jeune joueur, qui a su profiter notamment de la CAN pour faire bonne impression. Gennaro Gattuso avait souligné son implication dans les entrainements.

Gattuso satisfait de Luis Henrique

« Je vais être honnête avec vous, quand lui est revenu, il devait repartir. Après une semaine, je lui ai dit il faut que tu t’entraînes bien. Quand il a le ballon, il peut être à 100% mais sans le ballon il a du mal à aller courir vers l’adversaire. Il a le physique pour ça avec des jambes qui ne rentrent pas dans un pantalon. J’essaie de marteler ça pour qu’il s’améliore, il a la qualité pour marquer 7/8 buts dans la saison, j’ai vu en lui du sérieux et de l’engagement et il mérite cette opportunité », avait déclaré le coach de l'OM. Pablo Longoria avait de son côté fermé la porte dans les dernières heures du mercato.

«Il va finir la saison avec nous»