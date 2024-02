Mercato : Il vise le jackpot grâce au PSG !

Axel Cornic

Avec le probable départ de Kylian Mbappé, une place va se libérer au Paris Saint-Germain et on ne compte plus le nombre de remplaçants potentiels qui ont été annoncés ces dernières semaines. Il y a notamment Khvicha Kvaratskhelia, grande révélation de la saison dernière de Serie A, sous les couleurs du Napoli.

La liste ne cesse de s’allonger. Alors que Kylian Mbappé aurait annoncé son départ en interne, le PSG semble déjà s’affairer pour lui trouver un successeur et plusieurs pistes mèneraient vers la Serie A, avec notamment Rafael Leão ou Victor Osimhen.

«Est-ce que c’est vrai qu’il y a des offres de Barcelone et du PSG ? Bien sûr»

Récemment, c’est un coéquipier du Nigérian au Napoli qui a été lié au PSG à son tour. Il s’agit de Khvicha Kvaratskhelia, dont l’agent a d’ailleurs carrément parlé d’une offre imminente. « Est-ce que c’est vrai qu’il y a des offres de Barcelone et du PSG ? Bien sûr, il existe des offres pour lui de la part des meilleurs clubs européens, après tout, comment cela pourrait-il ne pas être le cas ? En mai tout sera plus clair » a déclaré Mamuka Jugeli, d’après SportMediaset .

Coup de pression sur le Napoli ?