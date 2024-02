Le vestiaire du Barça réclame un gros renfort au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Xavi quittera le FC Barcelone à l'issue de la saison, le club blaugrana est déjà en quête d'un nouvel entraîneur. Dans cette optique, plusieurs noms circulent, et selon la presse espagnole, le vestiaire du Barça verrait d'un bon œil un retour de Luis Enrique. Mais cette option paraît impossible l'ancien sélectionneur de la Roja étant sous contrat avec le PSG.

Avant même la fin de la saison, Xavi a déjà annoncé qu'il ne resterait pas au FC Barcelone. Le technicien espagnol partira à l'issue de la saison en cours qui ne répond pas aux attentes du club blaugrana . Cela rappelle d'ailleurs la méthode utilisée par Luis Enrique en 2017. C'est d'ailleurs un profil apprécié en Catalogne.

Le vestiaire du Barça voulait Luis Enrique

En effet, selon les informations de AS , le vestiaire du Barça verrait d'un bon œil un retour de Luis Enrique. Ancien joueur et entraîneur du FC Barcelone, il connaît parfaitement le club blaugrana et semble donc posséder un profil idéal. Mais il ne sera probablement pas le successeur de Xavi.

Luis Enrique ne quittera pas le PSG

Et pour cause, le média espagnol rappelle que Luis Enrique est sous contrat avec le PSG jusqu'en 2025 et se prépare déjà à la saison prochaine qui lancera le nouveau projet du club de la capitale sans Kylian Mbappé qui partira à l'issue de la saison. Par conséquent, le FC Barcelone devra se tourner vers un autre entraîneur.