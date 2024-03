Mercato - PSG : Signature imminente pour ce crack ?

Alexis Brunet

Le PSG va chercher à recruter au moins un grand milieu de terrain l'été prochain. Mais le club de la capitale va surtout chercher à sécuriser l'avenir de sa plus grande promesse dans ce secteur, à savoir Warren Zaïre-Emery. La prolongation du Français serait déjà fixée, et elle serait imminente, puisqu'elle devrait être annoncée le jour de ses 18 ans, le 8 mars prochain.

La saison prochaine, le PSG devrait vraisemblablement faire sans Kylian Mbappé. Le champion du monde a annoncé son départ à son président, ainsi qu'à ses coéquipiers, et le Real Madrid serait le favori pour l'accueillir. Le club de la capitale possède toutefois un autre crack français en la personne de Warren Zaïre-Emery. Et les dirigeants parisiens comptent bien verrouiller leur crack pour les prochaines années, et éviter un départ libre, comme cela sera malheureusement le cas pour l'attaquant parisien.

Zaïre-Emery va bientôt prolonger son contrat

Actuellement, Warren Zaïre-Emery est sous contrat jusqu'au 30 juin 2025. Il ne restera donc bientôt plus qu'une année de contrat au Français, mais cela devrait évoluer très prochainement. Le joueur de 17 ans devrait bientôt prolonger son contrat au PSG. Le deal serait déjà bouclé, et il ne suffirait plus que d'attendre que le milieu de terrain fête ses 18 ans, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Cela sera chose faite le 8 mars prochain.

Le PSG veut recruter une pointure