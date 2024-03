Le PSG en danger pour son mercato ?

Thomas Bourseau

Malgré le recrutement de Lucas Beraldo pendant la dernière session des transferts, le PSG aurait tenté un coup avec Matthijs de Ligt, sans succès. Et quand bien même il était stipulé dans la presse italienne que l’international néerlandais quitterait le Bayern Munich à la prochaine intersaison, la donne aurait subitement changé…

Au cours du dernier mercato hivernal, le PSG semblait être déterminé à recruter un autre défenseur central en plus de Lucas Beraldo. le10sport.com vous a fait part d’une volonté du Paris Saint-Germain de recruter Leny Yoro, pépite du LOSC de 18 ans. Néanmoins, le club lillois a réclamé 90M€. De quoi inciter le PSG à reporter son offensive à l’été prochain.

Matthijs de Ligt dans le viseur du PSG ?

RMC Sport affirmait pendant le mercato hivernal que le PSG était bel et bien en quête d’un défenseur central en plus de Beraldo en citant notamment la piste menant à Matthijs de Ligt. Le Néerlandais est un dossier ouvert dès 2019 par le PSG à l’époque de l’Ajax Amsterdam pour l’actuel joueur du Bayern Munich pour qui le transfert en fin de saison semblait programmé en raison de sa relation tendue avec Thomas Tuchel d’après La Gazzetta dello Sport. Cependant, c’est l’entraîneur allemand qui va prendre la porte. Et l’ex-coach du PSG pourrait bien avoir redistribuer les cartes dans l’opération De Ligt.

PSG : Mbappé lâche une bombe, Luis Enrique retourne sa veste https://t.co/y2aWcuDubc pic.twitter.com/bjqX9mkL5D — le10sport (@le10sport) March 2, 2024

Le départ de Tuchel change tout pour De Ligt ?

« Matthijs de Ligt attendra de comprendre qui sera le nouveau manager du Bayern Munich avant de décider quoi que ce soit concernant son avenir. Tout est ouvert avec le départ de Tuchel, donc c'est très calme maintenant ». a confié Fabrizio Romano par le biais d’une chronique publiée sur CaughtOffside .

«Il y a beaucoup de clubs qui sont attentifs à sa situation»