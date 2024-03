Il a bouclé «les plus gros transferts de l’histoire», le PSG se régale

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Homme de l'ombre du projet INEOS, Jean-Claude Blanc est revenu sur son passage à Paris. Ancien directeur exécutif adjoint du PSG, le Français a dévoilé son rôle, notamment sur les transferts de Neymar, Lionel Messi et de Kylian Mbappé. Trois opérations qu'il considère comme les « plus gros transferts de l’Histoire ».

Depuis l'arrivée du Qatar au PSG en 2011, il accompagnait Nasser Al-Khelaïfi dans tous ses déplacements. Homme de l'ombre du projet QSI, Jean-Claude Blanc a été l'un des grands artisans du développement du club parisien, grâce notamment à son rôle dans des opérations de taille.





Jean-Claude Blanc raconte son passage au PSG

Directeur exécutif adjoint du PSG jusqu'à son départ en décembre 2022, Blanc a été à l'origine de l'arrivée de nombreuses stars comme Lionel Messi, Neymar et bien sûr Kylian Mbappé en 2017. Dans un entretien accordé à la Tribune du Dimanche , il a évoqué sa fierté.

« Les trois plus gros transferts de l’Histoire »