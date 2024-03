Mercato : Le PSG va offrir un jackpot à ce crack !

Benjamin Labrousse

Très important depuis le début de saison au PSG, Warren Zaïre-Emery célébrera ses 18 ans ce vendredi 8 mars. Comme révélé par le10sport.com, cette date a été envisagée par le club pour conclure la prolongation de contrat du numéro 33. Si cette dernière pourrait prendre plus de temps que prévu, Zaïre-Emery devrait recevoir un beau jackpot.

Avec Warren Zaïre-Emery, le PSG possède un véritable crack. Élément important de Luis Enrique cette saison, le Français va fêter ses 18 ans ce vendredi. En fin de contrat en juin 2025 à Paris, le natif de Montreuil pourrait prochainement prolonger son bail.

Mercato : C'est imminent, un phénomène va signer au PSG https://t.co/O6ZgbZcWdN pic.twitter.com/Z0UDw4SMvN — le10sport (@le10sport) March 7, 2024

La prolongation de Zaïre-Emery reportée au PSG ?

Le 6 décembre, le10sport.com vous révélait en exclusivité le plan du PSG avec la situation contractuelle de Warren Zaïre-Emery. Ainsi, les dirigeants parisiens espéraient prolonger leur phénomène ce vendredi 8 mars, lui qui pourra désormais parapher un bail de cinq ans. Mais selon RMC , il n’existe pas encore d’accord total entre les deux parties, et il faudra donc attendre quelque peu avant de voir Zaïre-Emery prolonger au PSG.

Une grosse revalorisation à la clé ?