Il fait une «terrible» annonce pour l’OM

Large vainqueur de Villarreal (4-0) jeudi soir, l’OM effectue un impressionnant redressement depuis la nomination de Jean-Louis Gasset sur son banc. Cela pourrait engendrer de belles perspectives pour la fin de la saison, néanmoins, Daniel Riolo estime qu’à la fin, les Marseillais auront forcément des regrets.

Depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset sur le banc de l'OM, le club phocéen a totalement inversé la tendance. Les Marseillais viennent d'enchaîner quatre victoires dont suite dont les trois dernières en inscrivant quatre buts. Après la victoire contre Villarreal, Daniel Riolo a souligné le retour en forme de l'OM, assurant que cela allait toutefois laisser de gros regrets aux Phocéens...

«Tête de c**» : Marcelino insulté en direct pour son retour à l’OM ! https://t.co/EWhoaixelt pic.twitter.com/mg5aBKqhsr — le10sport (@le10sport) March 8, 2024

«C’est une saison pleine de regrets quand même»

« C’est une saison pleine de regrets quand même. J'avais dit que l'OM, au vu des deux dernières années avec leur progression, qu'il n'y avait pas de raison qu’ils ne soient pas collés derrière le PSG. Mais maintenant quand je vois ce qu'ils font, je me dis que c'est terrible de s’être mis une balle dans le pied comme ça en début de saison. On est en mars, on se dit que l'OM peut peut-être faire une grosse fin de saison. Mais si tu dois évaluer les probabilités, il y a quand même plus de chances que tu aies une part de regret », estime le journaliste de RMC au micro de l’ After Foot , avant de poursuivre.

«C'est terrible»