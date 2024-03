Mercato - OM : Il annonce le prochain projet de Longoria, c’est du lourd !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l’avenir de Pablo Longoria fait régulièrement parler du côté de l’OM, son départ prend forme en vue de la fin de la saison. D’ailleurs, en Espagne, sa situation fait parler, et on semble même avoir une idée bien précise du futur projet de l’actuel président marseillais qui pourrait collaborer à nouveau avec Mateu Alemany.

Depuis la crise qui a frappé l'OM en septembre dernier, l'avenir de Pablo Longoria est au cœur de toutes les spéculations à Marseille. Quatre ans après son arrivée à l'OM, d'abord en tant que directeur du football, puis dans le rôle de président, le dirigeant espagnol pourrait bien quitter le club phocéen, et Conrado Valle émet déjà une hypothèse pour son avenir.

«Longoria est une personne respectée parmi les gens du football en Espagne»

« Pablo Longoria est une personne respectée parmi les gens du football en Espagne, bien qu’il soit quelque peu inconnu du grand public, principalement parce que, à l’exception de ses passages à Valence et au Recreativo de Huelva en tant que recruteur, sa carrière s’est plutôt déroulée en Italie et, maintenant, en France. Mais Longoria fait partie d’une bonne période de résultats à Valence, la meilleure de l’ère Peter Lim, replace notre confrère. En Espagne, il a attiré l’attention par sa précocité. Il a occupé très jeune des postes importants, et s’il y est parvenu, c’est grâce à son talent », assure le journaliste de AS dans les colonnes de La Provence , avant de poursuivre.

«Je le vois revenir travailler avec Mateu Alemany dans le futur»