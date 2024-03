Mercato - PSG : «Grotesque», il balance sur le malaise Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Depuis l’annonce de son départ du PSG prévu pour la fin de saison, Kylian Mbappé a vu son temps de jeu considérablement diminuer et se retrouve régulièrement laissé sur la touche par Luis Enrique. Un traitement que Daniel Riolo continue de juger inacceptable, et il ne manque pas de s’en prendre à l’entraîneur du PSG.

Le 15 février dernier, Kylian Mbappé a informé la direction du PSG ainsi que ses coéquipiers qu’il ne prolongerait pas son contrat et s’en irait libre à l’issue de la saison. Depuis cette annonce, le capitaine de l’équipe de France fait l’objet d’un nouveau traitement de la part de Luis Enrique, qui le sort en plein match de championnat ou décide même parfois de le laisser sur le banc. Et cette gestion du cas Mbappé au PSG ne fait pas l’unanimité chez les observateurs…

« Il passe devant le meilleur buteur de l’histoire du club ? »

Dans l’After Foot, sur les ondes de RMC Sport , Daniel Riolo a taclé Luis Enrique : « Les gens qui défendaient Neymar ou Verratti coûte que coûte, qui pleuraient de la politique du club et des déboires européens, sont complètement égarés, ne comprennent plus rien. Ces gens-là se disent que Luis Enrique veut affirmer son autorité et que cela justifie tout. A quel moment l’autorité du coach doit avoir aussi peu de sens ? Depuis quand un entraîneur qui n’est là que depuis six mois passe à ce point devant le meilleur buteur de l’histoire du club ? Ce n’est pas car tu es le coach que tu as tous les droits », estime l’éditorialiste.

« C’est de la politique grotesque »