Mercato - PSG : Mbappé bloque le transfert d’un buteur !

En difficulté depuis son transfert retentissant au PSG pour 90M€ l’été dernier, Randal Kolo Muani sera malgré tout conservé par sa direction lors du prochain mercato. Avec le départ déjà acté de Kylian Mbappé, l’ancien attaquant de l’Eintracht Francfort pourra prétendre à une place de titulaire et ainsi avoir une deuxième chance de prouver sa valeur.

Dans les derniers instants du mercato estival 2023, le PSG avait réussi à trouver in-extremis un accord avec l’Eintracht Francfort pour le transfert de Randal Kolo Muani (90M€). Mais depuis son arrivée, l’international français peine encore à justifier les nombreux espoirs placés en lui, avec seulement 9 buts en 29 apparitions sous le maillot du PSG.

Son calvaire au PSG est enfin terminé https://t.co/CAJC1SdTpM pic.twitter.com/msZCE1olx1 — le10sport (@le10sport) March 13, 2024

Quel avenir pour Kolo Muani ?

La question d’un départ dès l’été prochain a donc été évoquée ces dernières semaines pour Kolo Muani, et le journaliste du Parisien Laurent Perrin avait suggéré cette option : « L'arrivée de Victor Osimhen avec Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos ? Je pense que ça fait un de trop ! Kylian Mbappé ne sera pas le seul à quitter le PSG l'été prochain. Certains joueurs en situation d'échec vont aussi changer d'air », a-t-il expliqué. Et pourtant…

Le PSG veut le garder