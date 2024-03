Départ de Mbappé : Le PSG va régaler un attaquant ?

Thomas Bourseau

Cela fait plus d’une moitié de saison que Randal Kolo Muani a déposé ses valises au PSG et son bilan ne justifie pour le moment pas les 90M€ investis par le club. Néanmoins, le départ de Kylian Mbappé devrait lui donner de l’air et du temps de jeu, d’autant plus que le Paris Saint-Germain pourrait lui faire une fleur sur la question du successeur de Mbappé.

Le Paris Saint-Germain fera sans Kylian Mbappé la saison prochaine. Dès le 13 février dernier, la veille du 1/8ème de finale aller de la Ligue des champions remporté par les Parisiens sur le score de 2 buts à 0 face à la Sociedad, le meilleur buteur de l’histoire du PSG annonçait au président Nasser Al-Khelaïfi son départ en fin de saison, soit au terme de son contrat.

Kolo Muani pas mis dans les meilleures dispositions au PSG ?

Recruté l’été dernier contre la coquette somme de 90M€, Randal Kolo Muani pourrait bien profiter du départ de Kylian Mbappé. En effet, comme L’Équipe le souligne dans ses colonnes du jour, Kolo Muani a été cantonné à un rôle d’ailier gauche pendant plusieurs semaines dès décembre en raison du repositionnement dans l’axe de Mbappé. Ce qui lui déplaisait, se sentant plus décisif à la pointe de l’attaque ou sur l’aile droite. Et depuis, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola lui sont préférés.

Une recrue latérale en attaque pour remplacer Mbappé, la consécration de Kolo Muani dans l’axe ?