PSG : Signature imminente pour Mbappé, une folie à 16M€ est déjà prévue

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce n'est plus un secret, Kylian Mbappé s'apprête à quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid. Par conséquent, l'attaquant français va quitter la capitale française pour celle de l'Espagne. Un déménagement important puisque le joueur va devoir trouver une maison qui pourrait lui coûter entre 12 et 16M€.

Dans quelques semaines, Kylian Mbappé va changer de vie. Sur le plan sportif évidemment en quittant le PSG pour le Real Madrid, mais également sur le plan personnel puisqu'il va changer de cadre de vie, quittant Paris pour une autre capitale européenne, Madrid. Ainsi, Kylian Mbappé va devoir se rapprocher d'agences immobilières pour lui trouver une maison en Espagne. Plusieurs agences de luxe existent d'ailleurs à l'image de Steps Relocation qui propose un ensemble de services sur des aspects juridiques, stratégiques et, bien entendu, de la relocalisation, c'est-à-dire de l'endroit où ils souhaitent vivre. Les sportifs ont souvent recours à ce genre de service, et Lydia Martínez, PDG de Steps Relocation, analyse la situation de Kylian Mbappé et présentant les différents endroits où il pourrait vivre.

Real Madrid - PSG : Nouveau fiasco après Mbappé ? https://t.co/PJh8658C2S pic.twitter.com/GSYbj8KZn5 — le10sport (@le10sport) March 13, 2024

Quelle maison pour Mbappé à Madrid ?

« Ici, nous avons deux choses : il veut un grand espace pour s'entraîner, donc ça ne peut pas être la ville de Madrid, mais en même temps, c'est un jeune que nous n'allons pas pouvoir isoler dans un endroit où il doit passer 45 minutes en voiture chaque fois qu'il veut aller au restaurant. C'est pourquoi j'envisagerais deux zones. L'une est La Moraleja, l'autre est La Finca, par exemple. Peut-être aussi Boadilla. Ce serait une bonne option. Les inconvénients de La Finca et de Boadilla, par exemple, sont qu'elles sont un peu éloignées, surtout de Valdebebas (le centre d'entraînement du Real Madrid, NDLR), et je recommanderais peut-être davantage La Moraleja, mais nous ferions plusieurs tours d'horizon. Quel est le problème ? Ne pensez pas qu'il y a tant d'options », assure-t-elle dans les colonnes de MARCA , avant d'évoquer le prix de l'éventuelle maison de Kylian Mbappé à Madrid.

«L'achat se situe entre 12 et 16M€»