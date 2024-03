Départ de Mbappé : Le PSG lance un projet 2028 !

Thomas Bourseau

Le PSG devra opérer sans Kylian Mbappé la saison prochaine pour la première fois en sept ans. En effet, le capitaine de l’équipe de France s’en ira en tant qu’agent libre et très probablement du côté du Real Madrid. De quoi pousser le Paris Saint-Germain à sécuriser sa star Achraf Hakimi jusqu’en 2028 et notamment pour contrecarrer les plans du Real Madrid…

Kylian Mbappé va quitter son ami Achraf Hakimi à la prochaine intersaison. En effet, le départ du meilleur buteur de l’histoire du PSG est programmé pour la fin de saison pour le Real Madrid, sauf énorme revirement de situation. Quel avenir pour Hakimi ?

Mbappé s’en va, le PSG compte blinder son pote jusqu’en 2028 !

Achraf Hakimi est contractuellement lié au PSG jusqu’à l’été 2026. Le Paris Saint-Germain compterait couper l’herbe sous le pied au Real Madrid. A en croire les informations communiquées par le journaliste Nicolo Schira sur son compte X, les dirigeants parisiens aimeraient blinder l’international marocain en lançant le projet 2028 avec Achraf Hakimi, soit une prolongation de contrat de deux saisons. D’après The Athletic , le Real Madrid prendrait en parallèle sérieusement en considération le rapatriement d’Hakimi, formé à la Casa Blanca. Cependant, ce ne serait prévu que pour l’été 2025, soit à un an de l’expiration de son contrat au PSG.

Formé au Real Madrid, Achraf Hakimi ne snobera pas l’offre merengue