Mbappé - PSG : Il promet le jackpot au Real Madrid !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé a d’ores et déjà acté son départ du PSG en fin de saison, et s’engagera très probablement avec le Real Madrid. Un choix de carrière idéal aux yeux de Ronaldo, puisque l’ancien buteur brésilien se montre absolument persuadé que Mbappé remportera le Ballon d’Or avec le club merengue.

Kylian Mbappé et le PSG, c’est bientôt la fin ! L’attaquant de 25 ans arrivera au terme de son contrat en juin prochain, et il a déjà annoncé aux dirigeants qu’il ne rempilerait pas. Mbappé se dirige donc vers un départ libre, et l’identité de son prochain club après le PSG ne fait déjà plus l’ombre d’un doute.

PSG : L’annonce mystérieuse de Luis Enrique https://t.co/u2Qxjhmvz5 pic.twitter.com/nBeKRufIVf — le10sport (@le10sport) March 12, 2024

Direction le Real pour Mbappé

En effet, Kylian Mbappé devrait, sauf énorme rebondissement de dernière minute, prendre la direction du Real Madrid lors du prochain mercato estival. Le club merengue courtise la star du PSG depuis de très nombreuses années, et touchera donc enfin au but. Mais ce choix de carrière est-il le plus opportun pour Mbappé ?

Ronaldo lui promet le Ballon d’Or