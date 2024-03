Équipe de France : C’est terminé pour Mbappé ?

Arnaud De Kanel

A l'instar d'Antoine Dupont, Kylian Mbappé rêve de disputer les JO de Paris 2024 cet été. Mais à la différence du rugbymen, le capitaine de l'équipe de France n'a que très peu de chance d'y participer. Didier Deschamps l'a d'ailleurs reconnu à l'annonce de sa liste pour les deux prochains matchs des Bleus.

Kylian Mbappé n'a jamais caché son rêve de disputer les JO de Paris 2024. Mais l'été de l'attaquant tricolore s'annonce bien trop mouvementé pour rendre cela réalisable. D'une part, il disputera l'Euro avec l'équipe de France de Didier Deschamps. D'autre part, il aura certainement signé au Real Madrid et selon les informations de L'Equipe , le club madrilène n'a pas l'intention de libérer ses internationaux français pour les Jeux. Le rêve est donc très certainement déjà terminé pour Mbappé.



«C’est très difficile»

Didier Deschamps a d'ailleurs fait part de son pessimisme. « Si Thierry (Henry, sélectionneur des Bleuets) décide de prendre un joueur et que son club est d’accord, il sera dans son équipe. L’objectif commun de la fédération, de Thierry et de moi-même est d’avoir la meilleure équipe possible. N’oublions pas ce qui s’est passé aux derniers JO, la situation dans laquelle s’est retrouvé Sylvain Ripoll (le Français n’avait pas pu bénéficier de certains joueurs, les clubs ne les ayant pas libérés). Et c’était la faute des clubs français. Avec les Jeux olympiques en France, les clubs français vont être sensibilisés. Les clubs étrangers, eux, ça va leur passer au-dessus de la tête. C’est très difficile, sur un plan psychologique et physique, d’enchaîner deux compétitions comme ça sur un été, avec un championnat qui va commencer derrière. Mais l’objectif reste le même : avoir la meilleure équipe possible. Je souhaite beaucoup de courage à Titi », a déclaré le sélectionneur de l'équipe de France en conférence de presse jeudi. Thierry Henry n'est guère plus optimiste.

«On discute mais ils prendront leur décision»