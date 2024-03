Mbappé - JO 2024 : Le rêve de Thierry Henry vire au cauchemar ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Olivier Giroud pour aider Thierry Henry à décrocher l’or olympique à Paris ? Un doux rêve pour le sélectionneur qui ne cache pas que le réveil est un dur retour à la réalité au vu du refus des gros clubs de céder leurs joueurs pour ces olympiades. Explications.

Certes, la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques 2024 aura lieu le vendredi 26 juillet. Néanmoins, le tournoi de football débutera 48 heures avant. Sélectionneur de l’équipe de France Espoirs et donc de l’équipe olympique tricolore masculine qui tentera d’aller rafler l’or sur ses terres 100 ans après la dernière organisation des olympiades à Paris, Thierry Henry voit très grand.

Ça se corse pour Henry et les internationaux de Deschamps aux JO

Cependant, les Jeux Olympiques sont programmées après l’Euro 2024 et surtout, en dehors des dates du calendrier de la FIFA. De quoi inciter certains clubs européens à refuser de laisser leurs joueurs y prendre part, dont le Real Madrid qui a d’ailleurs communiqué sa position à la Fédération française de football au mois de février pour ses joueurs français et les JO.

Mercato - PSG : Une légende balance le transfert de Mbappé ! https://t.co/iAPLEFjmo1 pic.twitter.com/EkveOtEVZx — le10sport (@le10sport) March 20, 2024

«Si je rêve d’avoir une attaque Mbappé, Giroud, Griezmann ? Oui, mais après je me réveille»