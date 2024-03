PSG : Surprise, Mbappé jette l'éponge face à une star de Deschamps

Hugo Chirossel

À la veille de la rencontre entre l’équipe de France et l’Allemagne, Kylian Mbappé a évoqué en conférence de presse l’absence d’Antoine Griezmann, touché à la cheville. Une blessure qui va mettre fin à sa série de 84 matchs consécutifs avec les Bleus, que l’attaquant du PSG ne pense pas pouvoir égaler.

« Ce ne sera pas moi, c'est sûr »

« Antoine Griezmann, j'ai toujours eu l'habitude de l'avoir avec moi. 84 matches (de suite) c'est vertigineux, c'est légendaire, celui qui veut battre ça, qu'il se lève de bonne heure, ce ne sera pas moi, c'est sûr (rires) », a déclaré Kylian Mbappé.

« C'est un joueur qui ne se remplace pas »