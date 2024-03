Équipe de France : Deschamps fait son mea culpa

Arnaud De Kanel

Pour son premier match de l'année 2024, l'équipe de France, qui arborait son nouveau maillot, s'est inclinée face à une séduisante équipe d'Allemagne supérieure aux Bleus dans tous les domaines. Forcément, cette prestation n'a pas été du goût de Didier Deschamps mais le sélectionneur n'a pas voulu remettre la faute sur ses joueurs.

L'équipe de France débute mal son année 2024. Samedi soir à Lyon, les Bleus ont chuté face à l'Allemagne et le score de reflète pas vraiment la physionomie du match tant les hommes de Didier Deschamps étaient faibles par rapport à leurs adversaires. L'absence d'Antoine Griezmann n'a certainement pas aidé mais il y avait quand même mieux à faire. Didier Deschamps estime que la défaite lui revient.

«Le premier responsable, c’est moi»

« Je pense qu’on n’y était pas, c’est évident, avec ce que demande le match de haut niveau aujourd'hui. On n’avait pas tous les ingrédients. On peut parler tactique, il y a des chose qui peuvent mieux fonctionner. En avait-on les moyens ? Peut-être pas. Quand on prend ces joueurs allemands, ils jouent aussi dans les meilleurs clubs. Ils ont fait des choses plus intéressantes que nous même si on n'a pas eu de réussite sur nos occasions, mais dans l'engagement sur l’agressivité, on était en dessous. Le premier responsable, c’est moi », a déclaré Didier Deschamps au micro de TF1 . Le sélectionneur des Bleus pointe du doigt la faillite du collectif dans cette rencontre.

«Notre force collective était absente»