Equipe de France : Deschamps signe un coup historique, il exulte

Axel Cornic

Avec la rencontre de ce samedi soir face à l’Allemagne, Didier Deschamps est entré un peu plus dans l’histoire du football français en signant sa 150e présence sur le banc des Bleus. Il était déjà le sélectionneur avec la plus grande longévité, mais il se rapproche peu à peu d’autres records comme les 198 matchs de Joachim Löw.

Déjà très important en tant que joueur, Didier Deschamps est définitivement devenu l’un des visages les plus connus du football français. Le sélectionneur est en effet en place depuis 2012 et s’il va au bout de son contrat qui se termine en 2026, il aura passé pas moins de 14 ans à la tête de l’équipe de France.

« Si je suis là et si on est tous là aujourd’hui, c’est d’abord votre mérite »

En marge de la rencontre de ce samedi face à l’Allemagne, un hommage lui a été rendu pour son 150e match avec les Bleus . « A titre personnel, c’est une immense fierté à chaque fois d’être là. Si je suis là et si on est tous là aujourd’hui, c’est d’abord votre mérite. Certains ne sont plus là, il y en a d’autres qui arriveront peut-être » a expliqué Deschamps, entouré par son staff comme on peut le voir dans une vidéo publiée sur le site officiel de la FFF.

« L’équipe de France, la chose la plus belle qui me soit arrivée sur le plan professionnel »