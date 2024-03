Euro 2024 : L'équipe de France reçoit un gros avertissement

Jean de Teyssière

Dans moins de trois mois, l'Euro 2024 aura débuté en Allemagne. Vice-championne d'Europe, la sélection anglaise fait une nouvelle fois office de grande favorite pour le titre final. Avec l'équipe de France, ces deux équipes semblent les plus armées pour remporter cette compétition. En Angleterre, une fois n'est pas coutume, le pessimisme habituel concernant les Three Lions a laissé place à l'optimisme.

Considérée comme favori lors des trois dernières grandes compétitions (Coupe du monde 2018, Euro 2020 et Coupe du monde 2022), l'Angleterre n'a toujours pas réussi à remporter un trophée, malgré une génération qui doit faire bien des envieux. Depuis 1966, les Three Lions n'ont pas remporté un seul titre et ont laissé passer une belle occasion lors du dernier Euro. En finale à Wembley face à l'Italie, les coéquipiers d'Harry Kane s'étaient inclinés aux tirs au but. Conscient de l'enjeu, le sélectionneur anglais, Gareth Southgate a affirmé ces derniers jours que remporter l'Euro est « un challenge que je me dois d'accepter, je suis à l'aise avec ça. »

«J'ai le sentiment qu'en tant que groupe on est prêts à gagner (l'Euro)»

Le sentiment de Gareth Southgate d'accomplir de grande chose durant cet Euro 2024 est partagé par ces joueurs, puisqu'Harry Maguire, le défenseur central de Manchester United, s'impose comme les favoris de cette compétition, en conférence de presse : « J'ai le sentiment qu'en tant que groupe on est prêts à gagner (l'Euro). »

La presse anglaise s'enflamme déjà