Un joueur du PSG va remplacer Griezmann ?

Pour affronter l’Allemagne ce samedi soir, l’équipe de France doit se priver d’un élément primordial, Antoine Griezmann. La star de l’Atlético de Madrid a dû renoncer aux deux rencontres amicales organisées en ce mois de mars à cause d’une blessure à la cheville, ce qui devrait amener Ousmane Dembélé à remplacer son coéquipier sur les coups de pied arrêtés.

L’impressionnante série d’Antoine Griezmann va prendre fin ce samedi soir. Alors qu’il restait sur 84 apparitions sous le maillot bleu, un record, l’international français a dû renoncer aux matches amicaux face à l’Allemagne puis le Chili le 26 mars à cause d’une blessure à la cheville. « On va essayer de combler son absence comme on peut. C'est un joueur qui ne se remplace pas », a reconnu Kylian Mbappé en conférence de presse. Il faudra néanmoins bien combler l’absence de Griezmann sur une tâche précise, les coups de pied arrêtés.

Dembélé pour les coups de pied arrêtés

Face à l’Allemagne, Ousmane Dembélé devrait s’occuper des coups de pied arrêtés en l’absence d’Antoine Griezmann. Selon L’Équipe , l’attaquant du PSG s’en est chargé vendredi lors de la mise en place à huis clos, lui qui figurait parmi l’équipe des titulaires probables. Jonathan Clauss et Moussa Diaby se sont quant à eux succédé à la tâche dans l’équipe des remplaçants.

« On l’a déjà remplacé »