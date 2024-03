Equipe de France : C’est terminé pour Zidane, Deschamps jubile

Hugo Chirossel

Sous contrat jusqu’en 2026, Didier Deschamps a récemment vu sa position confortée par Philippe Diallo. Ce qui compromet donc une potentielle arrivée de Zinédine Zidane à la tête de l’équipe de France dans un futur proche. Le sélectionneur des Bleus a en tout cas apprécié la sortie du président de la FFF.

Si Zinédine Zidane aimerait devenir le sélectionneur de l’équipe de France, cela ne sera pas pour tout de suite. En effet, Didier Deschamps est sous contrat jusqu’en 2026 et comme l’a récemment annoncé Philippe Diallo, cela ne devrait pas changer d’ici-là.

« Ça fait plutôt plaisir bien évidemment »

Des propos appréciés par Didier Deschamps, comme il l’a confié en conférence de presse : « Ça ne va pas perturber ma sérénité qui est là. Au-delà du fait que c’est contractuel et factuel, ça fait plutôt plaisir bien évidemment. Mais ce n’est pas ça qui va me conditionner, j’ai toujours fonctionné comme ça de toute façon . »

« J’apprécie qu’il ait pu dire de telles paroles »