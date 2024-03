Equipe de France : Zidane, Deschamps... La mèche est vendue

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Finaliste de la dernière Coupe du monde au Qatar, Didier Deschamps s'est donné le droit d'étirer un peu plus son aventure en équipe de France, débutée en 2012. Le sélectionneur est lié à la FFF jusqu'en 2026, et comme indiqué par Philippe Diallo, il n'est pas nécessaire de procéder à un changement d'entraîneur d'ici-là.

Noël Le Graët a quitté ses fonctions de président de la FFF il y a près d'un an. Un départ qui n'a aucunement fragilisé la position de Didier Deschamps, lié à l'équipe de France jusqu'au prochain Mondial en 2026.

Benzema, Zidane... Deschamps sous pression ? https://t.co/4HPWyvYcgC pic.twitter.com/pkt6YS1Pvb — le10sport (@le10sport) March 20, 2024

Deschamps lié à l'équipe de France jusqu'en 2026

Lors d'un entretien accordé au Figaro , Philippe Diallo, son successeur à la tête de la FFF, a conforté Didier Deschamps à son poste, à quelques semaines de l'Euro. Selon le responsable, le champion du monde 2018 est l'homme idoine pour mener ce groupe, malgré l'ombre de Zinédine ZIdane.

« Tout est dit »