Mbappé et Benzema réunis, le miracle est possible !

Kylian Mbappé et Karim Benzema ont joué leur dernier match ensemble le 13 juin 2022 contre la Croatie. Alors que les Jeux Olympiques de Paris se profilent, les deux stars françaises pourraient de nouveau jouer ensemble. En effet, Kylian Mbappé et Karim Benzema ont tous les deux affiché leur souhait de disputer les JO sous la houlette de Thierry Henry.

Kylian Mbappé ne s'en est jamais caché, il rêve de disputer les Jeux Olympiques sous les couleurs de l'équipe de France. Toutefois, le numéro 7 du PSG n'a pas eu cette chance à Tokyo.

PSG : Mbappé aux JO 2024, la réponse cash de Thierry Henry https://t.co/Gpp9qDmtGl pic.twitter.com/eVY161JNYo — le10sport (@le10sport) March 20, 2024

Mbappé rêve de jouer les Jeux de Paris

Alors que les prochains JO se dérouleront à Paris, Kylian Mbappé est d'autant plus déterminé à être de la partie ; surtout que Thierry Henry est l'actuel sélectionneur de l'équipe de France U23. Toutefois, Kylian Mbappé doit obtenir le feu vert de son prochain club pour pouvoir réaliser son souhait. Et le Real Madrid - qui est parti pour recruter l'attaquant du PSG, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité - refuse de laisser ses joueurs français participer aux Jeux de Paris. Mais si Kylian Mbappé réussit à convaincre Florentino Pérez - le président de la Maison-Blanche - Kylian Mbappé pourrait rejouer avec un certain Karim Benzema.

Benzema lance un appel du pied à Henry