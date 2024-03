Mbappé - Benzema : Thierry Henry dit non et s’explique !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que trois stars pourraient accompagner les jeunes Bleuets cet été aux Jeux olympiques de Paris 2024, Thierry Henry refuse jusqu’à maintenant de se prononcer clairement sur l’identité des joueurs confirmés qui pourraient figurer sur sa liste, et ce malgré les rumeurs entourant Kylian Mbappé ou encore Karim Benzema. Interrogé, le sélectionneur s’est prononcé.

A quatre mois du début du tournoi masculin de football aux Jeux olympiques de Paris 2024 (du 24 juillet au 9 août 2024), le mystère reste entier sur l’identité des joueurs retenus par Thierry Henry, notamment les trois éléments de plus de 23 ans que peut appeler le sélectionneur des Espoirs. Les noms de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et même Karim Benzema sont évoqués pour faire partie de l’aventure, mais jusqu’à présent, Thierry Henry a refusé de livrer le moindre indice. « Je reviens au même débat, je ne cite personne. Je n’ai cité personne. La liste sera bien élargie. Toutes les portes sont ouvertes, pour tout le monde. Maintenant qui sera dans la liste ? Ça c’est un autre débat. Papin et Cantona peuvent venir aussi (rires) », répondait-il notamment au sujet de Karim Benzema dans Rothen s’enflamme cette semaine. Relancé ce vendredi, le champion du monde 1998 maintient sa position.

Benzema à Paris, en route pour suivre Messi et Ronaldinho ? https://t.co/G3FMCKiLw1 pic.twitter.com/GdD9rO7VE0 — le10sport (@le10sport) March 22, 2024

« Je ne dis toujours pas de noms. Et je n’en dirai pas aujourd’hui »

« Je n’ai cité aucun joueur. Vous en citez et à chaque fois je vous dis que j’ai entendu, comme vous tous. Pas mal de joueurs ont parlé et je ne dis toujours pas de noms. Et je n’en dirai pas aujourd’hui (sourire) », a indiqué Thierry Henry au moment d’être interrogé sur Karim Benzema, dans des propos rapportés par RMC . Pourquoi une telle position ? Le Français s’est justifié.

« Je ne sais pas encore ce qui va se passer »