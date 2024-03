Benzema à Paris, en route pour suivre Messi et Ronaldinho ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Parti du côté d’Al-Ittihad en Arabie saoudite l’été dernier, Karim Benzema pourrait retrouver l’équipe de France à l’occasion des Jeux olympiques de Paris. L’idée n’est pas écartée par l’ancien international tricolore, qui a pris sa retraite internationale après le Mondial 2022. Une participation qui le ferait entrer dans un cercle très fermé, rejoignant le gratin du football mondial.

On pensait l’histoire définitivement terminée entre Karim Benzema et l’équipe de France, l’attaquant aujourd’hui âgé de 36 ans ayant annoncé sa retraite internationale au lendemain de la finale de la Coupe du monde 2022, compétition qu'il n'a pas joué après un forfait dans lequel il règne encore un certain flou. Cependant, les Jeux olympiques de Paris 2024 pourraient permettre à l’ancienne star du Real Madrid de clôturer son aventure tourmentée en Bleu sur une note positive. Alors que Thierry Henry a la possibilité d’appeler trois joueurs de plus de 23 ans dans sa liste, Karim Benzema a ouvert la porte à une participation aux JO cet été. « Pourquoi pas, bien sûr, ça peut être top ! », a réagi le joueur d’Al-Ittihad. Une option que n’écarte pas le sélectionneur des Espoirs , en charge de l’équipe de France olympique. « Toutes les portes sont ouvertes, pour tout le monde , a répondu Thierry Henry. Maintenant, qui sera dans la liste, ce sera un autre débat. » S’il venait à être appelé, le Ballon d’Or 2022 rejoindrait alors un club très fermé dans lequel figure du beau monde..

Messi sacré, Ronaldo éliminé

Alors que Karim Benzema est le 45e joueur à avoir inscrit son nom au palmarès du Ballon d’Or, ils ne sont que douze parmi eux à avoir eu l’opportunité de disputer les Jeux olympiques. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo en font partie, les deux stars ayant représenté leur pays avant d’être sacré au Ballon d’Or. Le Portugais avait disputé les Jeux Olympiques d'Athènes 2004, sorti dès le tour préliminaire, tandis que l’Argentin avait eu plus de réussite quatre ans plus tard, décrochant la médaille d’or à Beijing 2008.

Mbappé et Benzema réunis, le miracle est possible ! https://t.co/kyygHFGyyJ pic.twitter.com/DuG4NRJXaU — le10sport (@le10sport) March 20, 2024

Ronaldinho, Ronaldo et Rivaldo ont représenté le Brésil

Le Brésil est le pays le plus représenté avec trois Ballon d’Or à porter le maillot de la sélection auriverde aux JO. Rivaldo et Ronaldo ont fait partie de l’aventure en 1996 du côté d’Atlanta, battus en demi-finale par le Nigeria. Ronaldinho a quant à lui participé à ses premiers Jeux olympiques en 2000 à Sydney, éliminé en quart par le Cameroun, avant une médaille de bronze à Pékin huit ans plus tard.

Benzema peut rejoindre Platini

Si la France totalise cinq vainqueurs au Ballon d’Or après le sacre de Karim Benzema en 2022, un seul compte une participation aux JO : Michel Platini. Avant l’Euro en 1984, le meneur de jeu qui évolue alors à Nancy dispute les Jeux de Montréal en 1976, une aventure qui prit fin en quart de finale.

Les vainqueurs du Ballon d’Or aux Jeux olympiques

Lionel Messi (Argentine/JO de Pékin 2008)

Cristiano Ronaldo (Portugal/JO d’Athènes 2004)

Fabio Cannavaro (Italie/JO d’Atlanta 1996)

Ronaldinho (Brésil/JO de Sydney 2000 et Pékin 2008)

Ronaldo (Brésil/JO d’Atlanta 1996)

Rivaldo (Brésil/JO d’Atlanta 1996)

Michel Platini (France/JO de Montréal 1976)

Allan Simonsen (Danemark/JO de Munich 1972)

Oleg Blokhin (URSS/JO de Munich 1972 et Montréal 1976)

Gianni Rivera (Italie/JO de Rome 1960)

Florian Albert (Hongrie/JO de Rome 1960)

Lev Yashin (URSS/JO de Melbourne 1956)