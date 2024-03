Benzema - Equipe de France : Le divorce est acté !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Aujourd'hui à Al-Ittihad, Karim Benzema a fait savoir qu'il aimerait disputer les prochains Jeux Olympiques de Paris et intégrer le groupe de Thierry Henry. Mais l'idée d'une convocation n'enchante pas forcément Emmanuel Petit. Le champion du monde 1998 estime que l'histoire du buteur avec l'équipe de France est terminée depuis plusieurs mois.

Karim Benzema de retour en équipe de France ? A la surprise générale, le joueur français a ouvert la porte à un retour pour disputer les prochains Jeux Olympiques à Paris. Sélectionneur de la formation, Thierry Henry ne l'a pas recalé, bien au contraire. Mais selon Emmanuel Petit, la convocation de Benzema ne sera pas forcément une bonne nouvelle pour les Bleus.

Benzema, Zidane... Deschamps sous pression ? https://t.co/4HPWyvYcgC pic.twitter.com/pkt6YS1Pvb — le10sport (@le10sport) March 20, 2024

« J’ai l’impression que l’histoire est définitivement terminée »

Selon le champion du monde 1998, l'histoire entre Benzema et la sélection a pris fin au moment de son départ du Qatar en novembre 2022 . « J’ai l’impression que l’histoire est définitivement terminée entre Karim Benzema et n’importe quelle équipe de France. Je ne pense pas que le grand public comprendrait. La communication de Karim Benzema autour de lui et surtout de l’équipe de France a été très mauvaise pour moi ces dernières années. J’aurais aimé, mais ce n’est pas possible… » a déclaré Emmanuel Petit sur RMC.

Rothen confirme