Mbappé, Benzema… Quel joueur doit-être la priorité d’Henry ?

Le casse-tête de Thierry Henry. Le sélectionneur de l'équipe de France a la possibilité de convoquer 18 joueurs, dont trois de plus de 23 ans. Les plus grands joueurs comme Karim Benzema, Kylian Mbappé ou encore Antoine Griezmann ont envoyé leur candidature, malgré un enchaînement avec l'Euro. Selon vous, que doit faire l'entraîneur ?

On souhaite bonne chance à Thierry Henry. Le sélectionneur de l'équipe de France olympique va devoir creuser les méninges pour établir une liste cohérente. Car rien ne sera facile pour le champion du monde 1998, qui va devoir réussir à convaincre les clubs de libérer leurs joueurs, à commencer par le Real Madrid. Présenté comme le prochain club de Kylian Mbappé, l'équipe espagnole a déjà fait savoir à la FFF qu'elle ne libérerait aucun international français. Pas de quoi décourager Thierry Henry, qui a la possibilité d'intégrer à son groupe trois joueurs de plus de 23 ans.

« S'il faut aller voir Florentino Perez à Madrid, on le fera »

« Kylian a fait part de son souhait de les faire. On connaît les conditions, je regrette la position du Real Madrid qui ferme la porte à un rêve de beaucoup de joueurs. Je respecte leur décision. C'est d'ailleurs le seul club étranger à nous avoir informé de cela. S'il faut aller voir Florentino Perez à Madrid, on le fera » a confié Thierry Henry ce mercredi soir. Les mêmes interrogations vont se poser pour Antoine Griezmann, Adrien Rabiot ou encore Aurélien Tchouameni, qui devraient, en plus, disputer l'Euro quelques semaines avant.

