Équipe de France : Deschamps part au clash, il dénonce un problème

Pierrick Levallet

Didier Deschamps est le banc de l'équipe de France depuis 2012. Le sélectionneur des Bleus a donc eu le temps de se forger une réputation et de gagner en influence au sein de la FFF. Son coup de gueule contre le DTN l'a d'ailleurs bien prouvé. Mais pour Jérôme Rothen, cela pourrait bien être un problème.

Présent sur le banc de l’équipe de France depuis l’été 2012, Didier Deschamps occupe aujourd’hui un rôle majeur au sein de la FFF. Le sélectionneur des Bleus a une influence plutôt grande au sein de la Fédération, et il n’hésite pas à hausser le ton lorsqu’il juge cela nécessaire. Récemment, il s’en est pris à Hubert Fournier. La défaite contre l’Argentine en finale de la Coupe du monde a laissé des traces. Le directeur technique national de la FFF avait alors fait savoir que le processus au sujet des tirs au but allait être revu. Mais cette sortie n’a pas du tout été au goût de Didier Deschamps.

Deschamps clashe le DTN de la FFF

« Ce qui me gêne et ce que je trouve déplacé, c'est la sortie médiatique du DTN. Je la trouve même irrespectueuse par rapport à tous les entraîneurs nationaux, les gardiens de but et les analystes vidéo. Ce sont des gens compétents et qui préparent ces séances… Les féminines l'ont travaillé par exemple et ce n'est pas pour autant que, malheureusement, ça a amené à une victoire lors du quart de finale de Coupe du monde » a pesté le sélectionneur de l’équipe de France en conférence de presse.

«Didier est bien au-dessus de beaucoup de personnes»