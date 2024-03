Équipe de France : Un coup de théâtre se confirme pour Benzema

Benjamin Labrousse

Ce mardi soir, Karim Benzema a lâché une véritable bombe en laissant entrevoir sa volonté de participer aux prochains Jeux olympiques de Paris 2024. Un possible retour en Bleu pour le Ballon d’Or 2022, dont l’histoire en sélection reste sur une note amère. D’ailleurs, le buteur d’Al-Ittihad ferait partie des noms envisagés par le sélectionneur Thierry Henry. Explication.

En juillet prochain auront lieu les Jeux olympiques à Paris. Le tournoi de football pourrait d’ailleurs être marqué par la présence de plusieurs stars. Côté français, le Parisien révélait récemment que le sélectionneur de l’équipe de France olympique Thierry Henry pensait à convoquer Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, et Olivier Giroud. Pour rappel, les sélections auront le droit de faire appel à trois joueurs âgés de plus de 23 ans… Mais récemment, un certain Karim Benzema a été évoqué pour cette compétition.

« Les JO ? Pourquoi pas »

Lundi, Didier Deschamps était notamment interrogé sur un possible retour de KB9 avec l’équipe de France olympique : « Varane, Lloris et Benzema ? S'ils en ont envie et que Thierry Henry a besoin d'eux, pourquoi pas. Après il faut demander à Titi. Ça ne va pas me déplaire ou me plaire » , déclarait ainsi le sélectionneur des Bleus. Interrogé à ce sujet par la Chaîne l’Equipe mardi soir, Karim Benzema a laissé entrouverte la porte d’une participation aux JO : « Les JO ? Pourquoi pas, bien sûr, ça peut être top ! » , a ainsi confié l’attaquant d’Al-Ittihad, qui avait annoncé sa retraite internationale fin 2022.

Benzema présent dans la liste élargie de Thierry Henry