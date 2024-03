Benzema : Un retour en équipe de France ? Deschamps se lâche !

Thomas Bourseau

Les Jeux Olympiques de Paris approchent à grands pas (26 juillet - 11 août) et les identités des grandes stars françaises pouvant éventuellement y prendre part fusent dans la presse, de Kylian Mbappé à Antoine Griezmann. Et concernant les retraités internationaux comme Karim Benzema, la porte reste ouverte selon Didier Deschamps.

Dans la foulée de la dernière Coupe du monde, plusieurs internationaux ont décidé de prendre leur retraite internationale. Ce fut notamment le cas pour Raphaël Varane, Steve Mandanda ou encore le capitaine de l’époque : Hugo Lloris. Cependant, le lendemain de la finale perdue contre l’Argentine, Karim Benzema fut le premier à faire sa grande annonce le 19 décembre 2022.

Benzema de retour en Bleu ? Deschamps ne dit pas non pour Henry

Et alors qu’il existe beaucoup de zones d’ombre quant à son forfait de dernière minute au dernier Mondial et que les versions semblent différer entre les parties concernées, à savoir Karim Benzema auprès de son entourage et le staff technique de l’équipe de France, le flou règne autour du choix de Didier Deschamps et de sa gestion du cas Benzema. Un problème relationnel ? Quoi qu’il en soit, Benzema n’est plus international français, mais pourrait le redevenir le temps des Jeux Olympiques de Paris.

«S'ils en ont envie et que Thierry Henry a besoin d'eux, pourquoi pas»