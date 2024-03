PSG : Thierry Henry confirme un rendez vous au sommet pour Mbappé !

Benjamin Labrousse

Ce n’est plus un secret, Kylian Mbappé va quitter le PSG en fin de saison et va s’engager en faveur du Real Madrid. Une signature qui devrait par ailleurs compromettre la participation de l’attaquant aux Jeux olympiques. Néanmoins, le sélectionneur tricolore Thierry Henry a confirmé ce mercredi qu’il tenterait d’obtenir un rendez-vous avec les Merengue pour les faire changer d’avis.

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé devrait probablement s’engager en faveur du Real Madrid. Mais alors que la star de 25 ans rêvait de participer aux Jeux olympiques à partir du mois de juillet prochain, le club espagnol a d’ores et déjà informé la FFF qu’aucun de ses joueurs ne serait autorisé à se rendre aux JO.

Mercato - PSG : Mbappé va semer la zizanie au Real Madrid ? Il répond cash https://t.co/FvJTBRyvqv pic.twitter.com/OnSZUzoWFy — le10sport (@le10sport) March 20, 2024

« S'il faut aller voir Florentino Perez à Madrid, on le fera »

Néanmoins l’opportunité devoir Mbappé représenter la France à Paris semble bien trop grande. Auprès du Figaro , le président de la FFF Philippe Diallo affirmait qu’il pourrait se rendre à Madrid afin de convaincre le président Florentino Perez de libérer le Français : « Kylian a fait part de son souhait de les faire. On connaît les conditions, je regrette la position du Real Madrid qui ferme la porte à un rêve de beaucoup de joueurs. Je respecte leur décision. C'est d'ailleurs le seul club étranger à nous avoir informé de cela. S'il faut aller voir Florentino Perez à Madrid, on le fera » .

« On va essayer de plaider notre cause »