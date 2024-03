Echange surréaliste au Real Madrid, Mbappé sort du silence

Benjamin Labrousse

Ces derniers jours, une vidéo a fait parler du côté du Real Madrid. Dans cette dernière, on y voit Aurélien Tchouaméni et Jude Bellingham débattre autour de deux joueurs. Si rapidement, les internautes ont pensé à un échange concernant Kylian Mbappé et Erling Haaland, le milieu de terrain français a finalement nié. Ce vendredi, le numéro 7 du PSG est sorti du silence à ce sujet.

Ce samedi soir, l’équipe de France affronte l’Allemagne (21h) à Lyon. Comme à chaque rassemblement international, Kylian Mbappé est au centre des discussions, notamment en raison de son départ prochain du PSG pour le Real Madrid, où évoluent notamment Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga. D’ailleurs, une vidéo dévoilant les deux milieux de terrain du club espagnol en train de débattre avec Jude Bellingham à propos de deux joueurs a récemment enflammé les réseaux sociaux.

Bellingham and Tchouameni are definitely debating Mbappe vs Haaland here 😭pic.twitter.com/TIrteQvmiL — TC (@totalcristiano) March 17, 2024

«On ne parlait pas de Kylian et on ne parlait pas d'Erling»

Car rapidement, beaucoup ont imaginé que les trois joueurs du Real Madrid débattaient autour de Kylian Mbappé et Erling Haaland. Mais Aurélien Tchouaméni a finalement donné sa version des faits avec humour : « Il faut savoir qu'on était en mise au vert avec le Real Madrid et je crois que des gars sont venus nous présenter des habits. Ce qu'il faut savoir, et là c'est un scoop, c'est qu'on ne parlait pas de Kylian et on ne parlait pas d'Erling. On parlait de Dayot (Upamecano) et de Dier (Eric) » .

«Je pensais, mais ce n’était pas de moi qu'il parlait»